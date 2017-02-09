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بالفيديو.. أزهري يوضح طرق التخلص من الأظافر والشعر المتساقط
09
فبراير
2017
18:47 PM
قال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إنه يمكن التخلص من الأظافر أو الشعر المتساقط في أرض زراعية لمن يسكنون في المناطق الريفيةوأضاف خلال برنامج |فتاوى|، المذاع على قناة |الحياة|: أنه يمكن لقاطنى المناطق الحضرية التخلص من الأظافر والشعر المتساقط في صناديق القمامة.
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