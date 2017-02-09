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المشدد 7 سنوات لوزير الري الأسبق ورجل الأعمال أحمد قورة
09
فبراير
2017
18:47 PM
قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، بالسجن المشدد 7سنوات حضوريا لوزير الري الأسبق محمد نصر علام والمشدد 7سنوات غيابيا لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بإهدار المال العامعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.ويحاكم بتلك القضية كل من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
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