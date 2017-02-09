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خبير اقتصادي يكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وهبوط الدولار
09
فبراير
2017
17:47 PM
كشف الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، عن موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا ابتداءً من أبريل المقبل مع تراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مضيفًا: |المصريين هيشموا نفسهم ابتداءًا من شهر يوليو|وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |DMC|، تقديم رامي رضوان: أن المؤسسات الدولية تؤكد على حدوث تحسن في الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تقرير الـ|CNN| أكد أن مصر ستصبح من أكبر 20 مقصدا سياحيا على مستوى العالم خلال عام 2017.وأوضح: أن هناك تقارير صادرة من أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، من شأنه أن يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري.
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