عرضت فضائية «RT»، لحظة وصول أول مجموعة من دبابات M1 Abrams وعربات Bradley الأمريكية إلى لاتفيا من أصل 15 دبابة و6 عربات من المنتظر نشرها في لاتفيا

وورد في بيان عن وزارة الدفاع بلاتفيا أنه بدأ وصول مجموعة دبابات ومدرعات الكتيبة الأولى التابعة للفرقة الرابعة في الجيش الأمريكي، دون أن توضح الوزارة عدد الدبابات والمدرعات التي وطئت أرضها.