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بالفيديو.. «الكهرباء»: إنشاء 3 محطات جديدة لزيادة إنتاج الطاقة
09
فبراير
2017
15:47 PM
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شركة «سيمنز»، ستنشئ 3 محطات جديدة في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية، بهدف زيادة إنتاج الطاقة الكهربائيةوأضاف «حمزة»، خلال لقائه ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، أن إنشاء المحطات جاء بعد الاتفاق على ذلك في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد أن إجمالي إنتاج المحطات 14400 ميجا وات، وستدخل الخدمة في شهر مايو من عام 2018، موضًحًا أنه هذا يتيح فرصة لمصر لتصدير الطاقة الكهربائية الفائضة.
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