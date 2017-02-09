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بالفيديو.. مذيع المحور عن فخامة مبنى البرلمان الجديد: «استفزاز»
09
فبراير
2017
15:47 PM
علق الإعلامي هيثم سعودي على المبنى الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، وضمه 14 فيلا لرئيس المجلس على عبد العال والوكيلين، قائلًا: «معندناش اعتراض على وجود مبنى جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية. وكلنا نتمنى خروج المؤسسات الحكومية من القاهرة.. ولكن اللافت للنظر هو الكمبوند الخاص بالمبنى»، متسائلًا «هو ده خبر عادى ولا خبر مستفز».وأضاف سعودى خلال برنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الخميس،: «الخبر ده مستفز للمصريين اللى كل شوية يقولوا لهم تقشفوا.. محتاجين حد يوضح لنا ده عادي ولا استفزاز.. يمكن مصر بتعيش في حالة من الرفاهية والازدهار ومخبيين علينا».
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