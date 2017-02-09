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بالفيديو.. مراسم استقبال السفن الحربية بروسيا بعد عودتها من سوريا
09
فبراير
2017
14:48 PM
عرضت فضائية «RT»، مراسم استقبال مجموعة السفن الحربية التي عادت إلى روسيا بعد مشاركتها في مكافحة الإرهاب بسورياوجرت في ميناء سيفيرومورسك، حيث القاعدة الرئيسية لأسطول الشمال الروسي، مراسم استقبال مجموعة السفن الحربية التي عادت إلى الوطن بعد مشاركتها في مكافحة الإرهاب بسوريا.وضمت مجموعة السفن الطراد الحامل للطائرات |الأميرال كوزنيتسوف|، والطراد الصاروخي الذري الثقيل |بطرس الأكبر|، والسفينتين المضادتين للغواصات |سيفيرومورسك| والأميرال كولاكوف|.
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