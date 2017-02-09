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بالفيديو.. شباب الصم يقدمون أغنية «تحيا مصر» بحضور السيسي
09
فبراير
2017
12:49 PM
قدمت مجموعة من الشباب الصم وضعاف السمع، أغنية بعنوان «تحيا مصر»، خلال افتتاح الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان |مجابهة الإرهاب - إرادة أمة|ويحضر الندوة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، وبعض القادة القدامى بالقوات المسلحة، فضلا عن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وشباب الجامعات وطلاب الكليات العسكرية.
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