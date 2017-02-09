اخبار مصر
-
رياضة
- محمد حلمي يوضح طريقة لعب الزمالك في مباراة السوبر
- إبراهيم صلاح: منافسة شرسة بين لاعبي الزمالك قبل السوبر
- محمد حلمي: لا أفكر في مصيري مع الزمالك
- باسم علي: جاهزون للسوبر ونتمنى إسعاد جماهير الأهلي
- حمادة النقيب مدربا لحراس مرمى يد السد القطري
- غدا.. «عبد الحفيظ» ينضم لبعثة الأهلي في الإمارات بعد عزاء والده
- البدري يشرح خطة السوبر للاعبي الأهلي في محاضرة فنية مساء اليوم
- مروان محسن: أثق في قدرة لاعبي الأهلي بتحقيق السوبر
- اليوم.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي
- إبراهيم صلاح: المنتخب واجه تحديات صعبة في البطولة الأفريقية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. لحظة تأثر السيسي خلال كلمة أحد أبطال الجيش في سيناء
09
فبراير
2017
11:49 AM
تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلمة الرائد المقاتل كريم بدر، أحد أبطال الجيش في سيناء، عن زملائه الذين استشهدوا دفاعًا عن أرض الوطنجاء ذلك خلال افتتاح الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين، التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان «مجابهة الإرهاب - إرادة أمة».يحضر الندوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، وبعض القادة القدامى بالقوات المسلحة، فضلًا عن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وشباب الجامعات وطلاب الكليات العسكرية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
السيسي: نخوض حربين لبناء الدولة وحمايتها
بالفيديو.. لحظة بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
بالفيديو.. عصام كامل يحضر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
بالفيديو.. سيولة مرورية بشوارع طنطا
بالفيديو.. مواطنون عن «شايف اللي جاي إيه؟»: «بكره أحسن»
بالفيديو.. فريدة الشوباشي: مبادرة تعدد الزوجات قنبلة موقوتة
بالفيديو.. انسحاب مذيعة ماسبيرو من برنامج «العاشرة مساء»
ست الحسن - مسقعة باللحم المفروم - عرق فلتو كامل مقطع دوائر .. مع الأكيل مرام مكرم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع