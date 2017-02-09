قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان |«مجابهة الإرهاب - إرادة أمة»: إن التحديات الداخلية ضخمة جدًا والمؤسسات تأثرت بتدعيات الحالة الثورية خلال السنوات الماضية

يحضر الندوة كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، وبعض القادة القدامى بالقوات المسلحة، فضلا عن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وشباب الجامعات وطلاب الكليات العسكرية.