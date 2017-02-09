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«الأرصاد»: الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري
09
فبراير
2017
11:48 AM
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلًاوتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 21الإسكندرية 11 20مطروح 10 20بورسعيد 14 19دمياط 14 19بلطيم 12 20الإسماعيلية 6 22السويس 9 22العريش 7 21نخل 5 20طابا 7 20الطور 13 22مرسى علم 17 23الغردقة 11 24شرم الشيخ 15 25رفح 7 20كاترين 4 16سيوة 5 22المنيا 5 21الفيوم 10 22رأس سدر 11 21أبوسمبل 10 22وسط الدلتا 12 21أسيوط 6 21سوهاج 7 22الأقصر 8 23أسوان 10 24شلاتين 12 25حلايب 14 23الوادى الجديد 6 23قنا 8 23نويبع 15 21السلوم 8 19
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