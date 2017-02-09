أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش والشرطة المصرية ليس لهما ولاء لطائفة أو مذهب، قائلًا: «لن نسمح بوجود أي توجه داخل مؤسسات الدولة سوى لمصلحة الوطن»

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بالندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان «مجابهة الإرهاب - إرادة أمة»: «طول ما أنا موجود محدش هيدخل الجيش غير المصري، المسلم والمسيحي فقط»، مؤكدًا أن هذا ما يحمي مصر.وأوضح أن من لديه توجه معين، لا يهتم بمصلحة البلد، وإنما يهتم بتوجهه فقط.ويحضر الندوة التثقيفية الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، وبعض القادة القدامى بالقوات المسلحة، فضلًا عن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وشباب الجامعات وطلبة الكليات العسكرية.