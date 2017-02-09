قال الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، إن الانقسامات داخل جيوش بعض دول المنطقة تسببت في تدمير تلك الدول

وأضاف «الجفرى»، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان |مجابهة الإرهاب - إرادة أمة|، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري فلسفته أنه قائم لبناء بلده مسالم لا يعتدى وأسد يُسمع زئيره إذا تعدى أحد على سيادة مصر.ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مسرح الجلاء؛ لحضور الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان |مجابهة الإرهاب - إرادة أمة|.كما يحضر الندوة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، وبعض القادة القدامى بالقوات المسلحة، فضلا عن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وشباب الجامعات وطلبة الكليات العسكرية.