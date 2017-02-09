قال الداعية الإسلامي |الحبيب علي الجفري| إن الفتنة في هذا العصر ترتكز على التشكيك في كل مجهود يبذل أو قول إيجابي

وأضاف «الجفري»، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان |مجابهة الإرهاب - إرادة أمة|، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري جيش مؤمن بالفطرة دون تكلف وغير مشتت الولاءات.ويحضر الندوة الفريق أول |صدقي صبحي| القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، وبعض القادة القدامى بالقوات المسلحة، فضلًا عن عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ومجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وشباب الجامعات وطلبة الكليات العسكرية.