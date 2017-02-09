في ظل الأزمات المتلاحقة، وتحمل المواطن عناء البحث عن سبل الحياة الكريمة، يفقد البعض الأمل في غد أفضل، بينما يرى آخرون أن هذه مجرد فترة صعبة وستمر سريعا وأن القادم أفضل

وتنوعت ردود المواطنين ردا على سؤال |شايف اللي جاي إيه؟|، بين متفائل بغد أفضل وآخر يائس من واقعه.وقال «أحمد»: بكره أحسن، فيما رأى «سيد» أن المستقبل |أسود|، وأضاف «حاتم»: بكره خير إن شاء الله.