وصفت الكاتبة فريدة الشوباشي، مبادرة «تعدد الزوجات» التي أطلقتها المذيعة منى أبو شنب، بأنها خراب لمصر

وقالت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، |إن المبادرة هدفها زيادة النسل، وتعد قنبلة موقوتة، وتقويضا للعلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة.ومن جانبها ردت منى أبو شنب قائلة: «طالما أن الرجل لديه القدرة فما المانع من الزواج بأربع سيدات؟!»