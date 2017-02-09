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بالفيديو.. انسحاب مذيعة ماسبيرو من برنامج «العاشرة مساء»
09
فبراير
2017
02:46 AM
انسحبت منى أبو شنب، مذيعة التليفزيون المصري، من برنامج «العاشرة مساء» على الهواء بعد مشادة كلامية نشبت بينها وبين الروائية أمنية طلعت؛ بسبب تعدد الزوجاتوكانت أمنية طلعت هاجمت مذيعة التليفزيون المصري، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، قائلة: أنت قاعدة بتتكلمي طول الوقت، سيبي الناس تفهم ولا أنتِ عايزة تتكلمي وخلاص، دي مش حرب، ومش هكمل كلامي».ومن جانبها ردت منى أبو شنب، قائلة: «أستاذ وائل أنا عايزة أستأذن مش هقدر أكمل، وانسحبت على الهواء من البرنامج».
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