قال اللاعب رمضان صبحي، نجم منتخب مصر، إن الهجوم الذي تعرض له الكابتن محمد النني، كان بدون مبرر، موضحا «الهجوم على النني ترك أثرا نفسيا سيئا، وكان يتمنى من الجمهور المصري دعمه والوقوف بجانبه»

وأضاف خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن كافة الانتقادات والإرشادات التي كانت تقال عن لاعبي المنتخب كانت تصل لهم، موضحا: «هدفنا الوحيد في بطولة الأمم الأفريقية كان إسعاد الشعب المصري فقط».