قال اللاعب رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني وفريق ستوك سيتي الإنجليزي، إن المعلق الرياضي محمود بكر هو من أطلق عليّ لقب «العفيجي»

وأضاف خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن لعبه وأدائه يتميز بالسلاسة وليس العفيجية داخل الملعب، موضحا «لم أتوقع انضمامي للفريق الاول بالنادي الأهلي».وتابع: «جيل محمد أبو تريكة يختلف عن جيلنا؛ لأن جيلنا طموح ويريد للوصول لأفضل النتائج، وأتمنى أن أحقق ما حققه أبو تريكة، وشرف ليّ أكون شبه أبو تريكة».