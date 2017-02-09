قالت المطربة بوسى، إنها تكن كل الاحترام للراقصة الأرمينية صافيناز، موضحة: «مشكلتى الوحيدة مع صافيناز أن زوجى هو مدير أعمالها»

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على فضائية «الحياة»: «زوجى كان مدير أعمالى فكان له كامل السيطرة على كافة قراراتى، ولكن عندما عمل لدى صافيناز أصبحت هي المسيطرة وصوتها من دماغها وهى اللى بتمشى الليلة».