أكدت المطربة الشعبية بوسي، على أنها أكثر حظا من النجمة شيرين عبد الوهاب في الشهرة، قائلة: «أنا عملت أفلام سينمائية أكثر من شيرين، ونجحت عنها»

وأضافت، خلال لقائها في برنامج «فحص شامل»، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية «الحياة»: «شيرين فشلت في كشف موهبتها الفنية في الأفلام، ولكنها نجحت في الأعمال الدرامية»، متابعة: «أجري في الحفلات الفنية يصل إلى 15 ألف جنيه، ويختلف عن كل حفلة وأخرى، وأنا الأعلى أجرا بين المطربين الشعبيين».