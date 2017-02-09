أول نموذج لـ«محمول صنع في مصر».. الأعلى قراءة في «توك شو»

شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات القراء وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:بالفيديو