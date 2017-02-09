قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه ضد إجبار الزبون على تناول أي مشروب، أثناء جلوسه على المقهى، وأنه سيتم إحالة أي صاحب مقهى يفرض ذلك على الزبائن للنيابة العامة

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال: إن وزارة السياحة لا تمنح رخصة للحد الأدنى للطلبات، سوى الفنادق، بعد تقديم قائمة بأسعارها للزبون. موضحا: إن قانون حماية المستهلك يمنع إجبار المواطنين على الشراء تحت أي مسمى.