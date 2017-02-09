قال رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر: إن أراضي ملاعب الجابون سيئة جدا، والجو هناك صعب للغاية؛ بسبب زيادة الرطوبة

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال: «استاد مختار التتش أفضل من كل ملاعب الجابون، والرطوبة كانت أصعب شيء»، مشيرا إلى أن نموذج عصام الحضري، جعل طموحاته تعلو كثيرا، بعد أن كانت متوقفة عند حد معين.