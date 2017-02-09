قال رمضان صبحي، لاعب المنتخب وستوك سيتي الإنجليزي: إنه لا يشغل باله بالإعلام، ولا يتأثر به

مضيفا: «اللي النهاردة بيشيد بيا، بكرا هيقطع فيا». وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال: «إن كرة القدم هي مهنة بالنسبة له، وأن |الهيصة| التي حدثت في الإعلام، بعد إصابة شريف إكرامي في المنتخب، لم تؤثر عليه أو على إكرامي».