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رمضان صبحي: لا أشغل بالي بالإعلام
09
فبراير
2017
00:47 AM
قال رمضان صبحي، لاعب المنتخب وستوك سيتي الإنجليزي: إنه لا يشغل باله بالإعلام، ولا يتأثر بهمضيفا: «اللي النهاردة بيشيد بيا، بكرا هيقطع فيا». وأضاف، خلال لقائه ببرنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم أسامة كمال: «إن كرة القدم هي مهنة بالنسبة له، وأن |الهيصة| التي حدثت في الإعلام، بعد إصابة شريف إكرامي في المنتخب، لم تؤثر عليه أو على إكرامي».
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