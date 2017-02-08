قالت المطربة الشعبية، بوسي، إنها نجحت في السينما أكثر من المطربة شيرين عبد الوهاب، لافتة إلى أن تاريخها في السينما أكبر من شيرين التي لم تمثل سوى فيلم واحد فقط

وتابعت خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|: |الفيلم الأول مبينهاش، وملقتش حظها|، مشيرة إلى أنها الأعلى أجرا في الشعبي.