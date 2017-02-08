قالت الفنانة ندى بسيوني: إن المخرج الراحل صلاح أبو سيف، أخبرها ذات مرة أنه «أبو الواقعية»، ولكنه لم يكن يقدم عملا فنيا، خادشا للحياء، أو به لفظ خارج

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»: «تعلمت من صلاح أبو سيف الواقعية؛ولذلك لم أشارك في أعمال خادشة للحياء، ففي القبح جمال الاختيار، وأنا أختار أعمالي».