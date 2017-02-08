كشفت هناء موافي مصرية مقيمة في الإمارات، حقيقة رجل الأعمال أسامة النجار صاحب كافيه «كيف» بمصر الجديدة، قائلة: «تعرفت على أسامة منذ 4 سنوات، وطلب منى الدخول معه في شراكة لإنشاء سلسلة فنادق»

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «حولت مبلغ 5 ملايين دولار و7 ملايين جنيه مصري لأسامة لإنشاء فندق في الساحل الشمالي ولكني فوجئت به يخبرنى بافتتاح سلسلة كافيهات كيف فوافقت».وتابعت: «بعد افتتاح الكافيه فوجئت بأسامة يقيم دعوى قضائية ضدى وزوجى وأولادى ويتهمنى فيها بالنصب عليه، وتم صدور قرار بمنعي من دخول مصر، مع أني لدى كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة ادعائي، وتم تهديدي بالقتل في حالة نزولي مصر».