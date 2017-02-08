قالت المطربة الشعبية بوسي: إن طليقها لم يكن يغير عليها، وكان يطلب منها أشياء غريبة

مضيفة: «مش هقدر أقولها، بس هي حاجات الناس بتشمئز منها». وتابعت، خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|: «لما حد يعاكسني، مكنش يبقى عنده مشكلة»، مشيرة إلى أن خيانة زوجها كانت من أصعب اللحظات، ولا يمكن أن تسامحه على ما فعله.