قالت المطربة الشعبية بوسي: إنها عندما تكون غاضبة، لا تستطيع أن تسيطر على نفسها، وأشارت إلى أنها عصبية، وأنها تحاول بقدر الإمكان أن تسيطر على ردود أفعالها

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم راغدة شلهوب: «لو اتضايقت ممكن أمد إيدي، وأنا ممكن أضرب ستات ورجالة، ومرة ضربت رجالة، ونسيت إني نجمة ومشهورة».