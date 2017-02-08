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بالفيديو.. بوسي: «زعلي وحش وضربت رجالة»
08
فبراير
2017
23:47 PM
قالت المطربة الشعبية بوسي: إنها عندما تكون غاضبة، لا تستطيع أن تسيطر على نفسها، وأشارت إلى أنها عصبية، وأنها تحاول بقدر الإمكان أن تسيطر على ردود أفعالهاوأضافت، خلال لقائها ببرنامج |فحص شامل|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم راغدة شلهوب: «لو اتضايقت ممكن أمد إيدي، وأنا ممكن أضرب ستات ورجالة، ومرة ضربت رجالة، ونسيت إني نجمة ومشهورة».
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