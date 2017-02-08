قالت المطربة الشعبية بوسي: إنها تتحول إلى شخص آخر، عندما تصعد إلى المسرح لتغني

مؤكدة أنها لا تدع الحزن يسيطر عليها أثناء العمل، وتبتسم للجمهور. وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «فحص شامل»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم راغدة شلهوب: «الحزن في حياتي كتير؛ لأني قاسيت كتير في حياتي، لكن لما بطلع على المسرح مش بظهر ده للناس، وبمجرد ما ينتهي العمل، برجع زي ما كنت.. تعيسة».