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بالفيديو- أنتوي ونبيل يقودان المقاصة لسحق بتروجت
08
فبراير
2017
22:13 PM
كتب - محمد همام: صعد فريق مصر المقاصة إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بعد فوزه الساحق على بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار دور الـ16 في المباراة التي جمعت الفريقين على |ستاد القاهرة|
وشهدت المباراة ظهور جيد للصفقات الجديدة للفريق الفيومي عن طريق تسجيل رجب نبيل أولى أهدافه في الدقيقة 36.
وفي الشوط الثاني، استطاع الوافد الجديد للمقاصة الغاني جون أنتوي أن يسجل هدفين في أول مباراة رسمية في الدقائق (51 - 67).
الخسارة هيّ الأولى لحسن شحاتة، بعد توليه مسؤولية تدريب بتروجت خلفًا لطعت يوسف والذي تولى تدريب فريق أهلي طرابلس الليبي.
جدير بالذكر أن مصر المقاصة سيواجه الفائز من مواجهة الإسماعيلي وسموحة، في ربع نهائي الكأس.
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