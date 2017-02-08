اخبار مصر
-
رياضة
- المدير التنفيذي للأهلي: عبد الوهاب يمكنه العودة لمجلس إدارة النادي
- الجدول الكامل لبطولة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 2002
- جدول مسابقة قطاعات القاهرة الكبرى مواليد 99
- 7 صور ترصد استعدادات الزمالك للقاء السوبر
- المصري يتوجه لنيجيريا ويبدأ تدريباته استعدادا لـ«إيفياني».. غدا
- الزمالك ينشر صورة لزيه الجديد بالكامل
- يوفنتوس يتعادل سلبيا أمام كرتوني بالشوط الأول
- بالصور.. أبو تريكة يشارك في سحب قرعة كأس للأطفال بقطر
- اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد السكندري لحسم مصير مختار.. غدا
- 6 معلومات عن حكم السوبر.. 107 مبارة دولية.. وشهد تألق صلاح في أوروبا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مختار نوح: قطر خايفة من ترامب
08
فبراير
2017
20:48 PM
قال مختار نوح، القيادي المنشق عن الإخوان، إن قطر تشعر بالخوف بسبب الرئيس الأمريكي الجديد، مشيرا إلى أن تركيا سوف تعاني من الإرهاب في الفترة المقبلةوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، أن أمريكا تتلاعب بالألفاظ لإرضاء الرأي العام، لافتا إلى أن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا أمر غير واضحة معالمه حتى الآن.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. أحمد موسى يروي تفاصيل تعرضه للنصب على الهواء
بالفيديو.. كريم محسن: الأعلى للسياحة لم يجتمع سوى مرتين من 40 عاما
محمد العرابي: أمريكا تعتزم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية
بالفيديو.. فتحي يداعب معلول: خايف مني عشان بلعب باك شمال الأيام دي
بالفيديو.. عزاء والد سيد عبد الحفيظ
بالفيديو.. مصر المقاصة تتقدم بهدف أمام بتروجت بالشوط الأول
أسامة هيكل: قبول التعديل الوزراي أو رفضه كاملا
بالفيديو.. ياسمين الخطيب: شعار امرأة واحدة لا تكفي من إنتاج العرب
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع