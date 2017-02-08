قال مختار نوح، القيادي المنشق عن الإخوان، إن قطر تشعر بالخوف بسبب الرئيس الأمريكي الجديد، مشيرا إلى أن تركيا سوف تعاني من الإرهاب في الفترة المقبلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، أن أمريكا تتلاعب بالألفاظ لإرضاء الرأي العام، لافتا إلى أن إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا أمر غير واضحة معالمه حتى الآن.