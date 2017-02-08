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بالفيديو.. أحمد موسى يروي تفاصيل تعرضه للنصب على الهواء
08
فبراير
2017
20:47 PM
كشف الإعلامي أحمد موسى عن محاولة تعرضه للنصب من قبل أحد الأشخاص على طريقة مدعى انتمائه لأسرة السيسي واستولى على 56 مليونًا، قائلا: «فوجئت بأحد الأشخاص يتصل بى هاتفيا قال لى: أنت موصى على شاب في أحد الأقسام فقولت له اقبض عليه»وحذر خلال برنامج «على مسئوليتى » المذاع على فضائية «صدى البلد»، المواطنين من تعرضهم للنصب تحت أي اسم من الأسماء.وتساءل: من هو رجل الأعمال الذي أبلغ الرقابة الإدارية عن المتهم مدعى انتمائه لأسرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟.كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من رجل أعمال عن تردد أحد الأشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية وأنه حصل على 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، خاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان.وبإجراء التحريات تم تحديد شخصية الشخص الذي زعم أنه من أسرة الرئيس وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياد ادعاء انتمائه لعائلة السيسي بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية.
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