بالفيديو.. كريم محسن: الأعلى للسياحة لم يجتمع سوى مرتين من 40 عاما

قال كريم محسن رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التزم بكافة العقود المبرمة وضوابط سحب أراضي التنمية السياحية من غير الملتزمين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم » تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة»: أن المجلس الأعلى للسياحة لم يجتمع سوى مرتين فقط منذ تأسيسه من 40 عاما.