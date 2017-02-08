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محمد العرابي: أمريكا تعتزم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية
08
فبراير
2017
20:47 PM
قال السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية خاصة أن جرائمهم تهدد الأمن القوميوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن هناك عزما حقيقيا من الإدارة الأمريكية في إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، متابعا: |الإخوان فقدوا شرعيتهم أمام العالم كله|.
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