قال السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية خاصة أن جرائمهم تهدد الأمن القومي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن هناك عزما حقيقيا من الإدارة الأمريكية في إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، متابعا: |الإخوان فقدوا شرعيتهم أمام العالم كله|.