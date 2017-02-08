قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليا على تصميم الحائط العازل لحماية حدودها، مشيرا إلى أن المواطنين يجب أن يتعاونوا ويتماسكوا ولا ينقسموا من أجل حماية الأمن القومي

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، أذاعته قناة |إكسترا نيوز|، أن كل من يرتدي زي الشرطة يجب أن يكون مثالا وقدوة للآخرين، وأنا أحترم رجال الشرطة، وكل من يمثلهم، ولا تكونوا لعبة في يد الإعلام غير الأمين، وأنا ملتزم بالقانون، وملتزم بإعطاء الوزارات الموارد التي يحتاجونها|.