«تحديث» بالفيديو.. إنبي يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى أمام إنبي، بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر

وأحرز حمدي زكي لاعب إنبي الهدف الوحيد لفريقه بتسديدة صاروخية في مرمى الاتحاد السكندري بالدقيقة 4 من المباراة، فيما حاول لاعبو زعيم الثغر العودة للمباراة بتسجيل التعادل إلا أنهم فشلوا لينتهي الشوط بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف.