اخبار مصر
-
رياضة
- الأهلي: مباراة السوبر فرصة للتعبير عن العلاقة الطيبة بين القطبين
- «بريزنتيشن» تنفي شراء «صلة» تذاكر مباراة السوبر لدعم الأهلي
- نتائج الجولة الـ20 بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني
- خطة دخول جماهير الأهلي والزمالك ستاد مباراة السوبر
- بالصور.. تكريم عسكري لنجوم الكاميرون بعد الفوز بأمم أفريقيا
- أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف يحضران المؤتمر الخاص بترتيبات السوبر
- إسماعيل يوسف يكشف برنامج ثلاثي الزمالك الدوليين
- تعادل الترجي والأفريقي في قمة الدوري التونسي بالشوط الأول
- بيع 28 ألف تذكرة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
- مدرب ولاعبو روما يرحبون عودة محمد صلاح
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«تحديث» بالفيديو.. إنبي يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول
08
فبراير
2017
17:45 PM
انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى أمام إنبي، بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصروأحرز حمدي زكي لاعب إنبي الهدف الوحيد لفريقه بتسديدة صاروخية في مرمى الاتحاد السكندري بالدقيقة 4 من المباراة، فيما حاول لاعبو زعيم الثغر العودة للمباراة بتسجيل التعادل إلا أنهم فشلوا لينتهي الشوط بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
«تحديث» بالفيديو.. إنبي يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول
ست الحسن: مسقعة باللحم المفروم - عرق فلتو كامل مقطع دوائر .. مع الأكيل مرام مكرم
الأكيل وصدفة الأكل مع الفنان مراد مكرم .. ست الحسن
ست الحسن: محطات مختلفة في حياة الفنان "مراد مكرم" وعلاقته بالأكل
شجاعتها وثقتها بنفسها جعلتها أجمل من أي شخص آخر .. إسراء أحمد - ست الحسن
سيدة تروي تفاصيل حياتها في عالم الإتجار بالمخدرات .. في ست الحسن
بالفيديو.. خطاب: تحويلات المصريين بالخارج 15 مليار دولار سنويا
بالفيديو.. رامي رضوان يهاجم المسئولين بسبب حملة الإشغالات
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع