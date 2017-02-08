عرضت فضائية «RT»، لحظة تعدى الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين يهود، طالبوا بتعديل قانون التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، وأعربوا عن امتعاضهم بسبب توقيف أحد الأشخاص لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 50 يهوديا خلال تظاهرات صاخبة نظمها متشددون، وأصيب خلالها رجال شرطة.وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ إصابة 3 من أفراد شرطة الاحتلال جراء أعمال شغب تخللت المظاهرات التي نظمها متشددون في أنحاء مختلفة بالأراضي المحتلة.وأوضحت أن الشرطة قامت بتوقيف إداري لـ50 شخصا من المتشددين المشاركين في المظاهرات، ووصفت إصابات رجال الشرطة بالطفيفة.