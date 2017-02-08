أشاد سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره بالمجلس الأعلى للسياحة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيدفع العمل في هذا القطاع

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أن مصر تمتلك مختلف أنواع المقاصد السياحية التي تناسب كل أذواق السائحين. وأكد على ضرورة إعادة رونق محافظة الأقصر من جديد، من خلال الاحتفال بالسياح، وتحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، ودعوة رؤساء عدد كبير من الدول للاحتفال.