كشفت مى عصام، زوجة النقيب هيثم عماد، أحد مصابي التفجيرات الإرهابية بسيناء، عن تفاصيل زواجهما بعد إصابة زوجها

قالت الزوجة خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، إن زوجها أصيب قبل الخطوبة بعدة أيام، وقررت عقد حفل خطوبة داخل غرفة العناية المركزة، بحضور والدتها فقط.وأضافت أنه بعد ذلك سافر إلى لندن لتكملة رحلة علاجه، وطالبته بعمل توكيل لوالده لعقد قرانها، ووافق وسافرت إلى لندن لترافق زوجها طول رحلة العلاج.