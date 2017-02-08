حرص الإعلامي رامي رضوان، على التقاط صورة تذكارية «سيلفى» على الهوا، مع النقيب هيثم عماد، أحد مصابي التفجيرات الإرهابية، وزوجته خلال لقائهما بفضائية dmc

قالت زوجة النقيب هيثم مي عصام خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «dmc»، إن زوجها أصيب قبل خطوبتهما بعدة أيام، وقررت عمل حفل خطوبة داخل غرفة العناية المركزة، بحضور والدتها فقط.وأضافت أنه بعد ذلك سافر إلى لندن لتكملة رحلة علاجه، وطالبته بعمل توكيل لوالده ليعقد قرانها، ولكنه في بداية الأمر رفض، إلى أنه وافق بعد ذلك، وبالفعل عقد القران وسافرت إلى لندن لترافقه طوال رحلة العلاج.