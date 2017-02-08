كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين لجنة تطوير المستشفيات، عن إنفاق الدولة على المواطن الذي يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية، 65 جنيه في العام

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» المذاع على قناة «التليفزيون العربي»، إن المستشفيات الجامعية تحصل من الدولة 5.6 مليارات جنيه في العام، وأغلب تلك الميزانية يتم إنفاقها كرواتب للعاملين.وأضاف أن ميزانية الصحة ككل 57 مليار جنيه سنويا، منها 5.6 مليارات فقط للمستشفيات الجامعية، مطالبًا بزيادة ميزانية المستشفيات الجامعية لإعادتها لدورها الأساسي وهو تعليم طلاب كليات الطب.