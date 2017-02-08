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«تطوير المستشفيات»: 65 جنيها إنفاق الدولة على المريض في العام
08
فبراير
2017
07:47 AM
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين لجنة تطوير المستشفيات، عن إنفاق الدولة على المواطن الذي يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية، 65 جنيه في العاموقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» المذاع على قناة «التليفزيون العربي»، إن المستشفيات الجامعية تحصل من الدولة 5.6 مليارات جنيه في العام، وأغلب تلك الميزانية يتم إنفاقها كرواتب للعاملين.وأضاف أن ميزانية الصحة ككل 57 مليار جنيه سنويا، منها 5.6 مليارات فقط للمستشفيات الجامعية، مطالبًا بزيادة ميزانية المستشفيات الجامعية لإعادتها لدورها الأساسي وهو تعليم طلاب كليات الطب.
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