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بالفيديو.. بكاء أم على الهواء لفقدانها 3 من أبنائها في حادث نويبع
08
فبراير
2017
04:46 AM
بكت تهاني محمد، أم فقدت 3 من أبنائها وإصابة الرابع في حادث أتوبيس نويبع، على الهواء، قائلة: «مش لاقية جثة ابنتي الطالبة في كلية الفنون الجميلة سالي»وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أبنائي شاركوا في الرحلة التي نظمتها كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية؛ ولذلك تم موافقتي على ذلك كنوع من تغيير الجو».وتابعت: «كنت بتصل كل نص ساعة بأولادي، وفي إحدى المكالمات أخبرتني ابنتي أن سائق الأتوبيس أخبرهم أن الأتوبيس بدون فرامل والعجل لايصلح للسير وطلب منهم التمسك في الكراسي وترديد الشهادة، وبعدها علمنا بالحادث من وسائل الإعلام».كان اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا من الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، بانقلاب أتوبيس رحلات الإسكندرية «رقم 1456»، على طريق الصاعدة بمدينة نويبع، ما أسفر عن مصرع 10 طلاب وإصابة 38 آخرين.
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