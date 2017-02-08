بكت المطربة الشعبية بوسي خلال حديثها عن والدتها قائلة: «فقدت كل شيء خاصة الأمان والحنان بعد رحيل والدتي، وكل حاجة حلوة في الدنيا وبقولها وحشتيني

. أنا طيبة قوي ولكن غضبي وحش ولما بتعصب بزعل اللي قدامي، وممكن أضرب كمان».وعن خيانة زوجها لها قالت خلال البرومو الذي عرضته فضائية «الحياة» لبرنامج «فحص شامل»، «العيب مش فيا أنا ولكن ممكن نسميها طفاسة ودناوة أو مصلحة، وهناك رجال يستحقون الضرب أكثر من مرة».البرنامج تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، ويذاع في العاشرة مساء اليوم الأربعاء.