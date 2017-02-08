اخبار مصر
-
رياضة
- مشجعو نادي الزمالك يحيون ذكرى مذبحة الدفاع الجوي على تويتر
- مواعيد مباريات اليوم في كؤوس أوروبا ودوري أبطال آسيا
- بالصور.. مباريات الجولة الأولى لسوبر القاهرة تحت 14 و15 سنة
- كهربا: لا بديل عن الذهاب لكأس العالم.. وأبو تريكة بالنسالبي تاريخ
- تقرير.. أزمة مرتضى
- موناكو يهزم مونبلييه 2-1 وباريس سان جيرمان ينتزع فوزا متأخرا على ليل
- سواريز يسجل ويطرد في تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك
- كهربا: كوبر مش ظالم وأحلم باللعب لريال مدريد
- مرتضى منصور يتابع لقاء السوبر في مقر الزمالك
- في ليلة البطاقات الحمراء.. برشلونة يقصى أتليتكو مدريد ويتأهل لنهائي الكأس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. المطربة بوسي تعليقا على خيانة زوجها: طفاسة ودناوة
08
فبراير
2017
03:46 AM
بكت المطربة الشعبية بوسي خلال حديثها عن والدتها قائلة: «فقدت كل شيء خاصة الأمان والحنان بعد رحيل والدتي، وكل حاجة حلوة في الدنيا وبقولها وحشتيني. أنا طيبة قوي ولكن غضبي وحش ولما بتعصب بزعل اللي قدامي، وممكن أضرب كمان».وعن خيانة زوجها لها قالت خلال البرومو الذي عرضته فضائية «الحياة» لبرنامج «فحص شامل»، «العيب مش فيا أنا ولكن ممكن نسميها طفاسة ودناوة أو مصلحة، وهناك رجال يستحقون الضرب أكثر من مرة».البرنامج تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، ويذاع في العاشرة مساء اليوم الأربعاء.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. المطربة بوسي تعليقا على خيانة زوجها: طفاسة ودناوة
كل يوم - فقرة الفكر الديني .. الطلاق الشفهي .. الثلاثاء 07 فبراير 2017 .. مع د. سعد الدين الهلالي
بالفيديو.. جابر نصار: يجب ميكنة المنظومة القضائية لمواجهة الفساد
كل يوم - نصيحة عمرو اديب قبل مباراة السوبر المصري
بالفيديو.. دلال عبد العزيز تكشف أسباب بكائها في فيلم «عصافير النيل»
بالفيديو.. عضو بـ«الإصلاح التشريعي»: 35 مليون قضية في المحاكم
دلال عبد العزيز تقييم تجربتها مع عادل إمام ويحيى الفخراني
محمود فاضل: المصريون ينفقون 22 مليار جنيه سنويا على أعمال السحر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع