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بالفيديو.. جابر نصار: يجب ميكنة المنظومة القضائية لمواجهة الفساد
08
فبراير
2017
02:46 AM
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والفقيه الدستوري، إن تكلفة الورق الذي تستخدمه المحاكم يكفي لتطوير مباني المحاكموأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن مبنى المحكمة الدستورية مليء بأكوام من الورق بسبب حفظ القضايا.وطالب «نصار» بوضع رؤية لميكنة عمل المحاكم؛ لتسهيل البحث عن النصوص الدستورية، لافتًا إلى أن ميكنة عمل المحاكم يقضي على منظومة فساد الموظفين الإداريين بها، وعلى كل المصريين التوحد للانتقال بالمنظومة القضائية من النظام الورقي إلى الإنترنت.
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