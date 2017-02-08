قالت الفنانة دلال عبد العزيز: إن أكثر جملة أبكتها وأشعرتها بالخوف، التي وجهتها للفنان محمود الجندي في فيلم «عصافير النيل»، وكانت تقول فيها: «حطلي والنبي يا سي البهي لمبة في التربة علشان بخاف من الضلمة لما أموت»

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «cbc»: «عقب الانتهاء من تصوير هذا المشهد ظللت أفكر في الموت، وقررت أن أخبر الفنان محمود الجندي بما حدث معى والذي نصحني بقراءة سورة الأعلى»، مشيرة إلى أنه عقب قرأتها شعرت بهدوء كبير بداخلها، وبدأ الشعور بالخوف يتلاشى.