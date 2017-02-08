قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة: «إن التقاضي حق دستوري لكل مواطن؛ لكن تنظيم الحق أمر واجب»، لافتا إلى أنه لا يوجد حق دستوري في أي دولة في العالم بنسبة 100%

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»: «نحتاج لنظرة شاملة لإصلاح منظومة العدالة، ولايمكن أن يتم رفع قضية وينتظر صاحبها أكثر من 20 سنة على النطق بالحكم»، مطالبًا بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية.وأوضح «نصار»: «أن هناك ثلاثة محاور أساسية لابد من ضبطها لإنجاح منظومة التقاضي، منها إجراءات وتكلفة التقاضي وتنظيم المحاكم».