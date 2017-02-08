هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الدكتورة إيفان إبراهيم، عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية؛ بسبب حادث أتوبيس نويبع على الهواء، قائلا: «إنتي زعلانة علشان أخدت منك الكلمة 10 ثوان، أنت بتستهوني بدماء الطلاب»

وقال خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «إنه من المؤسف أن تصل علاقة الناس بالحوادث بشكل مستهين».من جانبه، ردت الدكتورة إيفان إبراهيم، عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية قائلة: «سيبني أتكلم أنا مش عارفة أتكلم».وكان اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغًا من الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، بانقلاب أتوبيس رحلات الإسكندرية «رقم 1456»، على طريق الصاعدة بمدينة نويبع، مما أسفر عن مصرع 10 طلاب وإصابة 38 آخرين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.