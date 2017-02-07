أكد المقدم أسامة غانم، رئيس شرطة مرافق مصر الجديدة: أنه تم إغلاق 14 كافيه بالمنطقة اليوم، بعد واقعة مقتل شاب مصر الجديدة في مقهى «كيف»؛ بسبب مخالفتهم لشروط التراخيص، وإشغال الطريق

وأوضح غانم، خلال حديثه لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: أنه سيتم استهداف الكافيهات والمقاهي بالشوارع الرئيسية بمصر الجديدة، لاسيما التي تستولي على الأرصفة، وتضمها لمساحتها، لافتًا إلى أن الحملات التفتيشية ستكون مستمرة بصفة دورية، وفي أوقات متغيرة.